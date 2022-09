ÜRO inspektorid leidsid Zaporižžja jaama juurest mürsujälgi ja nägid jaamas Vene sõjaväetehnikat

IAEA juhi sõnul on jaama ja selle töötajate turvalisusega tõsiseid probleeme ning ta nägi kohapeal oma silmaga tuumajaama rajatiste juures auke ja tabamuste jälgi. See tõendab, et jaama füüsiline terviklikkus on saanud kannatada. Samuti nägid inspektorid reaktorite kõrval seismas Vene sõjaväemasinaid. Radiatsiooniseire süsteemid toimuvad siiski normaalselt ja radiatsioonilekkest andmeid ei ole.



IAEA juhi sõnul Vene sõdurid inspektorite tööd visiidi käigus ei takistanud ja nendega ei suheldud. Ta märkis, et lisaks jaamale teeb talle muret jaamatöötajate olukord. „Nad on inimolendid ja sõda on jätnud neile ja nende peredele jälje,“ tõdes Grossi, märkides, et IAEA inspektoritest on kohalviibijatele töötajatele palju abi.