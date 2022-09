Kremlis ollakse Lõuna-Ukraina pärast väga mures. „Referendumite“ korraldamiseks on kaks eri plaani

Kremli andmeil toetatakse hääletuse kiiret korraldamist ka „rahvavabariikides“, aga teistel põhjustel. „Elanikud ja võimud arvavad, et pärast Venemaaga liitumist väheneb asulate pihta tulistamine, kuna Ukraina ei söanda jätkata massiivset tulistamist alade pihta, mida Venemaa enda omaks peab,“ seletab allikas. Pole selge, millele see arvamus tugineb, sest 2014. aastal „referendumi“ korraldanud Krimm on viimastel nädalatel olnud regulaarselt Ukraina tule all.

Lisaks loodavad DNR-i ja LNR-i elanikud, et pärast Vene Föderatsiooniga liitumist lõppeb sealne mobilisatsioon, mis on kestnud eelmisest septembrist alates. Tänavu augustis Donbassis rahvaküsitlusi korraldanud poliittehnoloogi selgitusel on elanike loogika sageli selline: „Meil on mobilisatsioon, tänavad on meestest tühjad, aga Venemaal midagi sellist pole. Nii et korraldame võimalikult ruttu referendumid, et ka meil oleks nagu Venemaal.“