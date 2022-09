VIDEO | Keskerakondlane Stalnuhhin nimetas valitsust fašistideks ja natsideks. Ratas: sellisel arvamusel Keskerakonnas kohta pole

Seejärel ütles Stalnuhhin, et teab ainult üht jõudu, mis tahaks maha võeta nendele sõduritele ja „vabastajatele“ püstitatud mälestusmärke. „Need on fašistid, need on avalikud natsid,“ räägib riigikogulane Stalnuhhin. „Minu jaoks on nad tavalised fašistid. Nad võitlevad nendega, kes võitlesid natsismi vastu. Sellega, et me elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiaks on natse toetav ideoloogia. Selle mõttega tuleb meil kõigil veel harjuda,“ ütles Stalnuhhin.