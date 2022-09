Vene pangad kandsid tänavu rekordkahjumit

Keskpanga aseesimees Dmitri Tulin märkis RBK-le, et kahjumis pangad kaotasid 1,9 triljonit rubla ja kasumis pangad teenisid 400 miljardit rubla, mis tähendabki, et kokku on pangasektor 1,5 triljoniga miinuses. Viimati oli Vene pangandussektor miinuses seitse aasta tagasi.

Tulini sõnul on Vene pankadest kolmveerand siiski kasumlikud ning kahjum tuli ülejäänud veerandi arvel. Kaks kolmandikku kaotustest oli tingitud valuutatehingutest, lisas keskpanga esindaja. Tulini sõnul on Vene pankadel reservides siiani 7 triljonit rubla (120 miljardit eurot). „Võime öelda, et seni oleme tulnud toime väheste ohvritega,“ ütles ta. „See ei ole kõige kallim hind, mida meie pangandussüsteemi tabanud sanktsioonide antud löögi ületamise eest maksta.“ Tulin prognoosis, et tänavuse aasta jooksul Vene pankade kahjum enam ei suurene ja võib isegi väheneda.