OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaabi sõnul karmistavad venelased riigi lõunaosas repressioone

Donetski oblastis jätkavad venelased katseid kontrollitud ala laiendamiseks, mujal keskendutakse hõivatud alade hoidmisele, teatas kindralstaap. Samuti mainitakse, et Hersoni oblastis Kahhovkast põhja poole jäävates Võssokopilljas ja Potjomkines löödi tagasi Vene vägede rünnak, mis kinnitab varasemaid väiteid, et need asulad on praeguseks Ukraina käes.