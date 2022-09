RMK nõukogu esimees Randel Länts: Marrani tasu võrdlemine peaministri palgaga ei päde

RMK nõukogu esimees Randel Länts ütles palganumbri suurust põhjendades, et keskus toimib turureeglite alusel ning konkureetib metsamajanduse sektoris tegutsevate äriühingutega. „Avaliku sektori juhid ja erasektori juhtide palkasid peab vaatama võrdluses. Ei saa luua illusioone, et maksame ühes ühtesid ja teises teisi palkasid,“ lausus nõukogu esimees.

Länts märkis, et ka varem on RMK juhi palgatase selline olnud. Senise juhi Aigar Kallase tasu oli Marrani tasuga sarnane. „Ajakirjanduses on tehtud võrdlusi presidendi ja peaministriga, aga tahaksin avaldada arvamust, et need ei päde,“ leidis Länts. Neid tuleks tema sõnul võrrelda teiste riigiettevõtete või erasektori palkadega.