Vaid nädal enne 1. septembrit otsisid koolid üle Eesti ikka veel puuduolevaid pedagooge. Varem on räägitud, et vajaliku haridusega õpetajaid on koolidest puudu tuhatkond. Tegelikult on see number märksa suurem. Koolijuhid pidid kohati tegema meeleheitlikke samme, et tunnid sootuks andmata ei jääks.