Elmar Vaher: praeguses niigi ohtlikus julgeolekuolukorras on politseinikke vähem kui kunagi varem

Mullu lahkus politseist 615 töötajat, kuid asemele võeti vaid 260. Politseijuhi Vaheri sõnul ei suuda PPA praeguste palkade juures enam ametikohti täita. „Meil on süsteemne inimeste puudujääk,“ ütles Vaher. Tema sõnul on juba aastaid olnud täitmata 200-250 ametikohta. Siiski pole Vaheri sõnul regionaalselt suuri erinevusi, sest uute politseinike värbamine on raske kõikjal Eestis.

Ühe levinuma põhjusena PPAst töölt lahkumise osas tuuakse välja just vähest palka. Vaheri sõnul on ligi veerand lahkujatest on jäänud pensionile. „Väikese palga eest ei ole nad nõus tööd jätkama,“ ütles politseijuht. Lisaks väikesele palgale on suur ka töökoormus, mis kogumina tõukavad inimese uue töö otsingutele. „Missioonitundest ära ei ela ja ligi pooltuhat politseinikku töötab lisaks ka kuskil mujal, et ära elada,“ sõnas Vaher.

Vaher märkis, et politseinike palk pole täna väärikas ning seetõttu on tema sõnul praeguses ohtlikus julgeolekuolukorras vähem politseinikke kui kunagi varem. „Et suudaksime värvata piisavalt inimesi, peab alustava politseiniku palk olema 1,2 Eesti keskmist,“ ütles Vaher.

Sellest eesmärgist jääb aga politseinikke palk maha vähemalt 400 euroga.

Eestis on inflatsioonitase praegu rekordiline 25 protsenti. Lisaks sellele peab politsei- ja piirivalveamet arvestama oma eelarve vähenemisega kahe miljoni euro võrra. Vaher ütles, et enam ei suudeta palku tõsta ka sisemiste muudatuste ehk koondamiste arvelt. „Sisemiste muudatuste arvelt saime tõsta augustis töötajate palka keskmiselt viis protsenti, kuid see 75-eurone tõus patrullpolitseiniku palgas ei ole inflatsioonitaset arvestades kaugeltki väärikas.“