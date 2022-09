Kohus mõistis Kaja Kallast tapma kutsunud mehele kümme päeva aresti

Domanov palus mäletatavasti Vene presidendil Vladimir Putinil peaminister Kaja Kallasele „laksu“ anda. Venekeelset videot vaadates on ilmne, et kontekstis tähendab selliste väljendite kasutamine just üleskutset tapmiseks - maha löömiseks.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant selgitas, et politsei reageerib vaenu õhutamisele täie tõsidusega, sest sellised üleskutsed võivad ohustada avalikku korda. „Eesti on rahumeelne riik. Agressorriigi avalik toetamine ning vihkamisele ja vägivallale üleskutsumine on Eestis keelatud. Praeguses julgeolekuolukorras on sõnadel äärmiselt suur kaal ning ei saa lubada olukorda, kus keegi Eesti inimeste turvalisust õõnestab,“ ütles Jõhvi politseijuht.

32-aastane Domanov postitas video sotsiaalmeediaplatvormile TikTok. Politseinikud tuvastasid tema isiku ning ta peeti neljapäeval, 1. septembril kinni. Täna toimus kohtuistung, kus Domanovile mõisteti karistuseks kümnepäevane arest. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Alates 24. veebruarist, mil Venemaa tungis Ukrainale kallale, on politsei väärteo korras uurinud kuut vaenu õhutamise juhtumit (KarS § 151). Vaenu õhutamise eest ettenähtud karistus on kuni 1200-eurone rahatrahv või kuni 30-päevane arest.

Kohtla-Järve elanik palus Venemaa presidendil Vladimir Putinil peaminister Kaja Kallasele „laksu anda“

TikTokis ringlevas videos kutsub noormees Venemaa presidenti üles karistama Eesti peaministrit Kaja Kallast, kes olevat kõik Eesti venelased välja vihastanud ja ära tüüdanud.

Videos esinev noormees on 32-aastane Aleksandr Domanov, kes elab Kohtla-Järvel ja töötab ekskavaatorijuhina.

Domanovi „taiest“ on praeguseks vaadatud u 23 000 korda. Postituse all on mõned toetusavaldused: „Õigust räägib“, „Vend, teil on 100% õigus“. Mõned siiski ei ole temaga nõus: „Mine Venemaale“, „+1 politseile“.