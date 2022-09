VIDEO | Grosberg: veel üheksa nädalat näeme Ukrainas aktiivset sõda. Talveks tõmbutakse rohkem kaevikutesse

Viimasel ajal oleme saanud rõõmustada Ukraina vastupealetungi üle. Võimud on palunud avalikkusel ukrainlaste manöövreid mitte kommenteerida ega avaldada. Osa vaatlejaid järeldab sellest, et tegu pole täiemahulise pealetungiga, vaid üksnes katsega Vene vägesid idast veelgi ära tõmmata. Kus tõde peitub?

Esiteks, rõõmustada on veel vara. See pealetung on kestnud vaid neli päeva. Edenetud on, läbi on murtud üksikutes kohtades, aga kindlasti on veel vara rõõmustada.

Igasugune info mitte avaldamine on väga mõistlik. Operatsiooni julgeolek on alati kõige tähtsam. Üllatusmomenti selle rünnaku läbi viimiseks Ukraina üksustel ei olnud, kuna suve algusest on just selles piirkonnas edu saavutatud.

Kas see on petteoperatsioon ja päris rünnak tuleb kuskilt mujalt – seda on raske kommenteerida, selleks peaks teadma ukrainlaste sõjaplaane. Isegi kui ma neid teaks, siis ma neid kindlasti ei avaldaks. See on üks sõjakunsti nüansse, et üritada vastast võimalikult palju ära lollitada kuskil ühes rindelõigus, selleks et otsustavaid operatsioone viia läbi hoopis teises kohas.

Kui hästi ukrainlastel nelja päeva jooksul läinud on? Teadaolevalt on Hersonist põgenenud okupatsioonivõimu asejuht Kirill Stremoussov. Kui märgiliseks seda sammu saab pidada ukrainlaste edus?

Eks igasuguse sellise kõrge ametniku ja juhi põgenemine on alati hea märk. See näitab okupatsioonivõimude nõrkust, selle inimese enda argust. Võrdleme siin kasvõi [Ukraina] presidenti Zelenskõid, kes kogu selle sõja jooksul on olnud Kiievis ega läinud kuhugi ära. Need asjad on märgilise tähendusega, väga olulised moraalile just tsiviilelanikkonnale seal linnas. Rindejoonel need kahjuks väga palju eduks ei materialiseeru.

Ukrainlastel on läinud – ütleme eestlaslikult – normaalselt. Alati võiks minna paremini, aga alati on oht, et läheb kordades hullemini. Nagu ma ütlesin, neli päeva on natukene vara, et põhjalikke tulemusi analüüsida ja öelda midagi tulemuse kohta.