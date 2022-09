Biden: ekspresident Trump ja tema toetajad ohustavad USA demokraatiat

President ütles, et Trumpi toetajad pidasid eelmisel aastal USA Kapitooliumi rünnanud inimesi pigem patriootideks kui mässulisteks. Ent ka see on tema sõnul ohu märk. „Kinnitasime endale kogu aeg, et demokraatia on tagatud, kuid see pole nii. Peame ise tegema kõik selleks, et seda säilitada ja kaitsta. Igaüks meist,“ selgitas Biden.