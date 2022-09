FOTOD ja VIDEO | Sõjapõgenikele loodud Vabaduse koolis algas õppeaasta pisaratega

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tervitas tänahommikusel avaüritusel kooliperet. Ta rõhutas aktusel, et „tarkus ja haridus on inimese isikliku vabaduse allikas. Vabadust ei anta, vaid selle nimel tuleb iga päev võidelda ja seda kaitsta.“ Minister lisas, et algava õppeaasta taustal on peamiseks sooviks, et Ukraina võidaks sõja - siis pöördub olukord nii Ukrainas kui ka Eestis paremuse poole. „Eesti riik toetab Vabaduse kooli, Ukrainast pärit õpilasi ja nende peresid. Anname endast parima, et ukrainlased saaksid Eestis hea hariduse ja leiaksid sõpru kogu eluks,“ ütles minister Lukas.

RusDelfi videokajastus aktusest:

Tervitus Ukrainast

Videolingi vahendusel koolipere poole pöördunud Ukraina presidendiproua Olena Zelenska ütles, et mõistab õpilaste ebakindlust tuleviku suhtes, kuid märkis ka, et koolis on loodud kõik tingimused kvaliteetseks ja huvitavaks õppetööks.

„Eesti riik annab võimaluse õppida. Teil on nii eesti kui ka ukraina keele tunde, mis tähendab, et teie emakeel ja eesti keel arenevad koos. See on tõesti „vabaduse kool“. See annab teile teadmiste-, keele- ja suhtlemisvabaduse – vabaduse, mis avab teile kogu maailma,“ lisas Zelenska.

Pärast presidendiproua kõnet valasid paljud lapsevanemad publiku seas pisaraid. Ukrainlaste kõnet ja loosungit „Au Ukrainale!“ tervitati tormilise aplausiga.

Uus algus

Üritusel ei olnud peaaegu mingit tavapärast sagimist ja rõõmu suve lõpus vanade sõpradega kohtumisest, sest lapsed kohtusid selles koolis esimest korda. Nende nägudelt paistis välja elevus ja uudishimu.

Vabaduse kooli tegutsemine on seotud Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumiga. Viimase direktor Alo Savi ütles, et uue haridusasutuse õppetegevuse algus ei tähenda ainult vastutust, vaid ka võimalusi. Ning seda mitte ainult õpilastele, vaid ka õpetajatele.

Vabaduse koolis alustab õpinguid 560 noort. Igas klassis on 20-22 õpilast ning põhikoolis on igas klassis kaks õpetajat - üks Ukrainast ja teine ​​Eestist.