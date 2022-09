FOTOD | Üleriigiline koolirahu kuulutati välja südamelinnas Paides

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas soovis oma tervituses, et sellel õppeaastal leiaksid kõik õpilased endale palju sõpru, avastaksid enda jaoks mõne huvitava hobi ning omandaksid uusi oskusi ja teadmisi. „Õpetajatele soovin, et te tunneksite, et kogu ühiskond on teiega koos. Et teil oleks rõõmu oma tööst ja tänu. Tänu kiirgab edasi rõõmu,“ sõnas minister.