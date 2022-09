Elu mugavamaks: muuda oma nutitelefon või -kell pangakaardiks

Sul on pangakaart, võib-olla isegi mitu, ning need on sul kindlas kohas rahakotis. Nii oled harjunud ja nii tundub turvaline. Ning kui on tarvis maksta, leiad järjekorras seistes kotist kaardi ja teise käega surfad ajaviiteks TikTokis – tuleb tuttav ette? Aga mis oleks, kui ütleksin sulle, et su elu võiks olla palju lihtsam?