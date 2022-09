„Arvan, et Gorbatšov imetles Reaganit.“ Kapitalist ja kommunist tegid koos külmale sõjale lõpu

Kui Michael Reagan 2004. aastal oma isa, endise USA presidendi Ronald Reagani matustel käis, istus tema taga Nõukogude Liidu viimane liider. „Mihhail Gorbatšov sai minu ja minu naisega aastate jooksul sõbraks,“ ütles ta nüüd, kui talle 91-aastase presidendi surmast teatati. „Mäletan, et ta rääkis mulle, et minu isa ütles iga kohtumise lõpus „Sündigu, nagu jumal tahab“. Ja Gorbatšov vaatas iga kord toas ringi, kas jumal on juba kohal.“