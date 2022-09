Valitsuse tegevusplaan näeb ette, et lastetoetuste eelnõu peab hakkama kehtima 2023. aastast, sh 23-aastaste laste toetamine lasterikastes peredes. Nüüd on aga sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) öelnud, et 23-aastaste laste toetamine ja toetuse astmeline vähenemise plaan võiks jõustuda alles 2025. aastal. Kas Signe Riisalo rikub koalitsioonilepingut?