RMK uus juht Mikk Marran hakkab teenima 11 500 eurot kuus. Lisanduvad võimalikud tulemustasud

Marrani kuutasu saab olema 11 500 eurot. Lisaks sellele on võimalik maksta talle ka lisatasu tulemusliku töö eest, kinnitas RMK nõukogu esimees Randel Länts. Võrdluseks: peaminister, president ja riigikogu esimees teenivad veidi alla 7500 euro kuus.

Läntsi sõnul tugineb Marrani palk osaliselt eelmise juhatuse esimehe palgale, kuid palga osas on arvestatud ka indekseerimist. „Oleme arvestanud ka elukalliduse tõusu,“ ütles Länts. Ta lisas, et Marran ise sellist palka nõudma ei läinud, vaid pigem peegeldab see number kõigi kandidaatide soovide suurusjärku.