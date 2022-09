FOTOD | Vastseliina koolimaja seintele soditi roppusi

Mis peaks aga saama siis, kui selgubki, et asja pani toime kooli õpilane? „Meie ei saa midagi teha,“ ütles Pettai ning lisas, et süüdlasega tegeleb edasi politsei.

Vastseliina gümnaasiumi kodulehel seisab kuulutus, et kooliaasta pidi nende jaoks sel aastal algama kurvalt. „Meie koolimaja fassaad on soditud, see on rünnak meie kõikide vastu,“ kirjutab kool. „Kutsume kõiki õpilasi, vanemaid ja kogukonnaliikmeid üles märkama ja tegema koostööd süüdlaste leidmisel.“