VIDEO | Valgevene diktaator riigis toodetud sülearvuti esitlusel uhkusega: käes hoides ei saa arugi, et see on meie toodetud

„Ma palusin konkreetselt, et see toode toodaks meie tänasele koosviibimisele – tegemist on esimese Valgevenes toodetud arvutiga, mille meie nutikad inimesed mulle kinkisid,“ rääkis Lukašenka.

Riigipea täpsustas, et sülearvuti, mida ta publikule demonstreeris, on loodud Valgevene tehases Horizont.

Lukašenka sõnul sai Horizont ülesandeks käia mööda maailma ning luua uus arvuti kõikidest kõige parematest maailmas saada olevatest arvutiosadest. „See tähendab, et hetkel moodustavad seadmest ligi kümnendiku vaid Valgevenes toodetud osad,“ tunnistas Lukašenka siiski. „Aga fakt ise on oluline,“ ütles ta.

„Seda arvutit käes hoides ei ütleks, et see on Valgevenes loodud. See näitab, et meil on tohutu potentsiaal,“ rõhutas Lukašenka.