ASUS teatab: Zenbook 17 Fold OLED on saabumas!

Immersiivset meelelahutust võimaldab volditav OLED-puuteekraan, millel on 0,2 ms reageerimisaeg ja 60 Hz värskendussagedus ning võimas nelja kõlariga Harman Kardoni sertifitseeritud Dolby Atmose helisüsteem. Sellel hämmastaval Dolby Visioni sertifitseeritud ekraanil on 100% DCI-P3 skaala ja PANTONE ® Validated värvitäpsus ning TÜV Rheinlandi sertifikaat kahjuliku sinise valguse vähendamise kohta.

See murranguline Intel ® Evo ™ -sertifitseeritud volditav sülearvuti pakub kasutajatele kahte OLED-ekraani ühes seadmes: suur 4:3 17,3-tolline 2,5K puuteekraan, mis volditakse keskelt lahti, et luua kaks sujuvat 3:2 12,5-tollist 1920 × 1280 ekraani. Kokkuvoldituna täielikult suletud 180° täppistehnilise hingega, mis peab vastu üle 30 000 avamise ja sulgemise tsükli, on tegemist ülikompaktse ja kaasaskantava 12,5-tollise seadmega, mis on väiksem kui paberileht. Mitut mitmekülgset kasutusrežiimi – lauaarvutit, sülearvutit (Bluetooth ® klaviatuuriga), sülearvutit (virtuaalse klaviatuuriga), tahvelarvutit, lugerit ja laiendatud seadet – võimaldav volditav disain täismõõdus ASUS ErgoSense’i Bluetooth klaviatuuri ja puuteplaadiga, mille iga ekraani saab lisaks jagada mitmeks aknaks ja sisu saab paigutada, kasutades asus ScreenXpert 3 nutikat akende haldamise funktsiooni ja eksklusiivseid režiimilüliti rakendusi. Mitmekülgsusest ja suurest ekraanisuurusest hoolimata kaalub seade ilma klaviatuurita vaid 1,5 kg või koos sellega 1,8 kg.

Zenbook 17 Fold OLED on vastus kasutajate soovile saavutada oma kaasaegses ööpäevaringses elustiilis ideaalne tasakaal mobiilsuse ja tootlikkuse vahel. ASUSE insenerid ja disainerid töötasid üheskoos, et luua seade, mis pakub kaasaegse minimalistliku disainiga muretut tõhusust. Enam ei pea tegema kompromisse erinevates keskkondades töötamisel – kontoris, kodus, reisil olles või lõõgastudes – ühendades elegantselt kaks ekraanisuurust ja mitu kasutusrežiimi ühte väga kaasaskantavasse seadmesse.

ASUS teatas, et murranguline Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), maailma esimene 17,3-tolline volditav OLED-sülearvuti, on tellimiseks saadaval 4. kvartalist 2022, hinnaga alates 3499 dollarit. Selle futuristliku seadme loomiseks on ASUS ja Intel välja töötanud valdkonna esimesed lahendused uuenduste edendamiseks volditavate toodete kategoorias, seal hulgas on tehtud koostööd valdkonna ekspertide ja ökosüsteemi partnerite vahel.

Zenbook 17 Fold OLED on loodud pakkuma tõeliselt immersiivset heli- ja visuaalset kogemust, alustades hämmastavast 60 Hz / 0,2 ms 17,3-tollisest 2,5K volditavast OLED (FOLED) puuteekraanist. See ekraan on Dolby Visioni sertifitseeritud realistlike HDR visuaalide jaoks, PANTONE ® Validated värvitäpsuse jaoks ja sellel on kinoklassi 100% DCI-P3 värvihaare erksate värvide jaoks. See on ka TÜV Rheinlandi sertifikaadiga madala sinise valguse ja virvendusvaba töö jaoks, mis hoiab silmi ka pikkade vaatamisseansside ajal.

Zenbook 17 Fold OLED on testitud nii, et see vastaks ülinõudlikule MIL-STD-810H USA sõjalisele standardile töökindluse ja vastupidavuse osas. Ka täppisteaduslik 180° hing on rangetes testides läbinud üle 30 000 avamise ja sulgemise tsükli, et tagada maksimaalne töökindlus ja täielik meelerahu. Kui kasutaja avab ja sulgeb sülearvuti kuus korda päevas, tähendab see üle üheksa aasta pikkust tööiga. Astmevaba hing on ehitatud nii, et see hoiab ülemist ekraani kindlalt mis tahes nurga all, muutes selle täiuslikuks, kui seda kasutatakse üli-kaasaskantava 12,5-tollise sülearvutina või kui seda kasutatakse ühe käega lugeri režiimis.

Lõpuks, laiendatud režiimis – toetatuna vertikaalasendis, on kaks kokku volditud 12,5-tollist ekraani täiuslikud, et kasutaja saaks ülemisel ja alumisel ekraanil sujuvalt kerida. Zenbook 17 Fold OLED-i saab ühendada välise kuvariga läbi ühe kahest USB-C ® Thunderbolt ™ 4 pordist.

HD infrapuna (IR) kaamera töötab ASUS Adaptive Locki ja uue Intel Visual Sensing Controller kiibiga, et võimaldada uusi tehisintellekti toitega funktsioone. Näiteks, lisaks kiirele näoga sisselogimisele, tuvastab see, kui kasutaja sülearvutist eemale liigub. Sellisel juhul tumendab see ekraani, et säästa aku tööiga, ja lukustab turvalisuse huvides sülearvuti. Kui kasutaja naaseb, muudab see ekraani heledamaks ja logib ta näo kiire sisselogimisega automaatselt sisse.

Integreeritud värviandur tuvastab ümbritseva valguse taseme ja reguleerib automaatselt ekraani heledust ja värvitemperatuuri, et pakkuda keskkonnale vastavalt parimat pilti.

5 MP tehisintellektiga veebikaamera on varustatud ASUS 3D müravähenduse (3DNR) tehnoloogiaga suurepäraselt selgete videokõnede tegemiseks. Ainulaadne algoritm teravdab pilte ja eemaldab reaalajas müra veendumaks, et videokõnede ajal on kõik terav ning selge.

Pingevaba jõudlus

Intel Evo-sertifikaadiga Zenbook 17 Fold OLED on varustatud mugavaks multitegumtööks suure jõudlusega komponentidega, sealhulgas 12th Gen Intel Core i7-1250U protsessor, Intel Iris Xe graafika, 16 GB RAM ja 1 TB PCIe SSD. Kauakestev 75 Wh aku on varustatud USB-C Easy Charge’iga, nii et seda saab kiiresti laadida enamiku USB-C laadurite või toiteplokkidega või mis tahes Power Delivery sertifikaadiga laaduritega, muu hulgas ka 65 W kiirlaadimisadapteriga.

Zenbook 17 Fold OLED-i on lihtne ühendada ka välisseadmetega. On kaks USB-C Thunderbolt 4 porti, mis on kuni kaheksa korda kiiremad kui USB 3.2 Gen 1, toetades kiirlaadimist või väliste ekraanide ühendamist.

Täiuslikuks kasutuskogemuseks on Zenbook 17 Fold OLED-iga kaasas meie uus ErgoSense’i klaviatuur ja Bluetooth puuteplaat. Klaviatuuril on täismõõdus 19,05 mm klaviatuuri samm ja pikk 1,4 mm klahvikäik. See on meie kõigi aegade parim sülearvuti klaviatuur, mis pakub paremat trükitäpsust ja mugavust. Parema trükkimistunde saavutamiseks on mehaanilistel klahvidel ka õrna 0,2-millimeetrise süvendiga korgid. Klaviatuur saab ühendada kahe Bluetooth seadmega, lülitudes nende vahel spetsiaalse nupu abil. Klaviatuuriga on kaasas suur ErgoSense’i puuteplaat, millel on uus siidiselt sile pind hõlpsaks navigeerimiseks ja mis on kaitstud vastupidava sõrmejälgede vastase kattega.

Saadavus ja hinnad ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) on nüüd tellimiseks saadaval 4. kvartalist 2022 ja selle hind on 3499 ameerika dollarit (maksudeta). Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku ASUSE esindaja poole.

TEHNILINE KIRJELDUS ASUS ZenBook 17 Fold OLED (UX9702) CPU 12th Generation Intel® Core™ i7-1250U protsessor Ekraan [Lahti volditud] 17,3-tolline kokku volditav OLED 2,5K (2560 × 1920), kuvasuhe 4:3, LED-taustvalgustus 350 nitti, puutetundlik ekraan [Kokku volditud] 2 x 12,5-tolli (1920 × 1280), kuvasuhe 3:2 Operatsioonisüsteem Windows 11 Pro / Home Graafika Intel® Iris® Xe Põhimälu 16 GB LPDDR5 integreeritud Salvestusruum 1 TB M.2 NVMe PCIe® 4.0 SSD Ühenduvus Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.2 Kaamera 5 MP AI kaamera 3D-müravähendusega HD-kaamera IR-funktsiooni ja Intel® Visual Sensing Controlleriga Värviandur automaatseks värvustemperatuuri ja heleduse juhtimiseks I/O-pordid 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (kuni 40 Gbps) 1 x kombineeritud helipistik Puuteplaat Jah Heli Harman Kardoni sertifitseeritud Dolby Atmos,® nelja integreeritud kõlariga Integreeritud maatriksmikrofon Cortana ja Alexa häältuvastuse toega Aku 75 Wh Kuni 9,5 tundi (12,5-tollise sülearvuti režiim); kuni 8,5 tundi (17,3-tollise lauaarvuti režiim) Vahelduvvooluadapter C-tüüpi® 65 W vahelduvvooluadapter, väljund: 20 V DC, 3,25 A, 65 W, sisend: 100–240 V AC 50/60 Hz universaalne Mõõtmed Lahti volditud ekraan: 378,5 × 287,6 × 8,7 ~ 12,9 mm Kokku volditud ekraan: 287,6 × 189,3 × 17,4 ~ 34,4 mm ASUS ErgoSense’i Bluetooth® klaviatuur ja puuteplaat: 285 × 182 × 5,5 mm Kaal Ilma ASUS ErgoSense’i Bluetooth® klaviatuuri ja puuteplaadita: 1,5 kg ASUS ErgoSense’i Bluetooth® klaviatuuri ja puuteplaadiga: 1,8 kg Täielikud tehnilised andmed on saadaval aadressil www.asus.com

ASUS on ülemaailmne tehnoloogialiider, kes pakub maailma kõige uuenduslikumaid ja intuitiivsemaid seadmeid, komponente ja lahendusi, et pakkuda uskumatuid kogemusi, mis parandavad inimeste elu kõikjal.