VIDEO ja BLOGI | Valitsus maadleb tüliõuntega. Reinsalu: tuleb teha seda, milles oleme kokku leppinud

Võimuliit on leppinud kokku, et lasterikka ehk vähemalt kolme lapsega pere toetust makstakse seni, kuni peres on vähemalt kolm kuni 23-aastast last. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) sõnul ei olnud see muudatus plaanitud jõustuma 2023. aastast.

Isamaa valitsusdelegatsiooni juht, välisminister Urmas Reinsalu andis mõista, et tema parteil on teistsugune arusaam: „Igas kokkuleppes on võimalik konsensuslikult muutusi teha. On asjakohane teha need 1. jaanuarist. Muutusi võime arutada ja kui saavutatakse konsensus, tulevad muutused. Kui ei, kehtib senine leping.“

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) ütles, et üks on seaduse vastuvõtmine, teine rakendamine, mainides samas, et tema erakond oleks valmis plaanitud toetusetõusust üldse loobuma. „Peretoetuste eelnõu on kooskõlastusringil ja nagu Urmas Reinsalu ütles, peame seda veel omavahel arutama,“ sõnas valitsusjuht. Protsess toimub tema sõnul kiirustades, sest nimetatud muudatused peavad olema eelarvega seotud. Vaidlused jätkuvad.

Kui blogi ei avane kohe, värskenda palun lehte.