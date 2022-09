Lätis algab uus õppeaasta õpetajate tähtajatu streigiga

Ametiühing on öelnud, et streigi planeerimine ja streik ise peatatakse alles pärast seda, kui valitsus on rahuldanud LIZDA kaks peamist nõuet.

Teiseks nõudeks on kõrgem palk. Haridustöötajate ametiühingu arvutused näitavad, et õpetaja keskmine brutopalk on Lätis umbes 1000 eurot. Pedagoogid lahkuvad ja paljudes koolides on direktorite kinnitusel juba sisuliselt kriisiolukord. Suurim puudus on läti keele ja kirjanduse, matemaatika, füüsika ja infotehnoloogia õpetajatest.