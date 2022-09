Kremli väitel sõidab Putin täna Kaliningradi: kohaliku kuberneriga arutatakse Vene kaupade transiiti läbi Leedu

Samal päeval peab Putin töökohtumise Kaliningradi oblasti kuberneri Anton Alihhanoviga ning külastab Nahhimovi mereväekooli. Vene Föderatsiooni presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ütles varem, et Putini ja Alihhanovi kohtumise üheks teemaks on ka kaupade transiit Kaliningradi läbi Leedu .

„Oleme transiidiprobleemidest teadlikult ning need nõuavad jätkuvalt meie tähelepanu. See on meie jaoks äärmiselt oluline ja loomulikult arutatakse seda üksikasjalikult ka kohtumisel kuberner Alihhanoviga,“ ütles Peskov.