OTSEBLOGI | Ukraina presidendi nõunik: meie väed on alustanud pealetungi kogu rindejoone ulatuses, mitte ainult lõunas

USA mõttekoda Sõajuuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Ukraina pealetung lõunas on mahukas operatsioon, mis võtab aega. Venemaa koondab vägesid Melitopoli ja Donetski linnade kaitseks.

Vene väed jätkavad oma positsioonide ümberkorraldamist kogu Lõuna-Ukrainas, seda ühelt poolt reaktsioonina esmaspäeval alanud Ukraina vastupealetungile Hersonis kui ka valmistudes laiemaks Ukraina vastupealetungiks idas, kirjutab ISW. Vene väed jätkavad suurte sõjatehnika kolonnide ületoomist Krimmist ja Melitopolist. Melitopoli linnapea Ivan Fedorov märkis, et Vene väed on Melitopolis avanud viis sõjaväebaasi ning kasarmut. Venelased jätkavad Melitopoli ümbruse kaitse ettevalmistamist, kuna seal asuvad Venemaa Rostovi oblasti ja Lõuna-Ukraina vahelised maapealsed sideliinid, mis on venelastele elutähtsad.

Ukraina vasturünnak põhjustab tõenäoliselt Venemaa vägede ümberpaigutumist ja prioriteetide muutmist. Ukraina kindralstaap teatas, et Vene väed tugevdavad oma Donetski linnast läänes paiknevaid üksuseid kesksõjaväeringkonna (CMD) elementidega. CMD üksused, mida juhib kindralpolkovnik Aleksandr Lapini, tegutsesid varem Lõssõtšanski-Siverski piirkonnas ja lõpetasid augusti keskel operatsioonipausi. CMD üksuste liikumine Donetski linna piirkonda viitab muuseas sellele, et Vene väed ei pea edasitungi Siverskis enam prioriteetseks, vaid püüavad säilitada jõudu Donetski linna piirkonnas. Ümberpaigutamine viitab, et Vene väejuhatus on mõistnud, et ta ei ole võimeline korraldama korraga rohkem kui ühte pealetungioperatsiooni.