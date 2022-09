BLOGI | IAEA vaatlejad jõudsid Zaporižžja tuumajaama territooriumile

„Täna ründame Melitopoli ja Harkivi suunal, eriti aktiivne on meie kaitse Donetski-Luhanski suunal. Las nad siis nuputavad, kus 1300-kilomeetrise rindejoone ulatuses kavatseb Ukraina täna vastupealetungi alustada. Korraldame Vene tagalas juba praegu hävitustööd,“ lisas Ukraina presidendi nõunik.

USA mõttekoda Sõajuuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Ukraina pealetung lõunas on mahukas operatsioon, mis võtab aega. Venemaa koondab vägesid Melitopoli ja Donetski linnade kaitseks.

Vene väed jätkavad suurte sõjatehnika kolonnide ületoomist Krimmist ja Melitopolist. Melitopoli linnapea Ivan Fedorov märkis, et Vene väed on Melitopolis avanud viis sõjaväebaasi ning kasarmut. Venelased jätkavad Melitopoli ümbruse kaitse ettevalmistamist, kuna seal asuvad Venemaa Rostovi oblasti ja Lõuna-Ukraina vahelised maapealsed sideliinid, mis on venelastele elutähtsad.