AS Ekspress Meedia uus ärinimi on Delfi Meedia AS

„Ekspress Meedia ärimudel on muutunud ja uus nimi peegeldab seda paremini,“ kommenteeris ettevõtte juhatuse esimees Argo Virkebau. „Delfi on Eesti meediaturu tugevaim ja tuntuim bränd, mida kinnitas Kantari juunikuus tehtud uuring. Ettevõtte digitulud on kasvanud suuremaks kui printtoodete tulud. Ka tööandja kuvandina kirjeldab Delfi kaubamärk täpsemalt, milliste oskuste ja väärtustega talente me täna vajame – digikompetents on möödapääsmatu ja ainult traditsioonilistest ajakirjanikuoskustest enam ei piisa.“