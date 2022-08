EL ei kehtesta Venemaale viisakeeldu, lõpetatakse vaid lihtsustatud viisade andmine

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell kinnitas, et piiririikidel on lubatud võtta meetmeid sisenevate Vene kodanike arvu vähendamiseks, kuid selle käigus tuleb järgida Schengeni reegleid.

Ida-Euroopa ja Skandinaavia riigid olid varem nõudnud, et venelastele kehtestataks kogu Schengeni blokki hõlmav ühtne viisakeeld. Plaanile väljendasid teisipäeval avalikult vastuseisu Prantsusmaa ja Saksamaa, kes ütlesid ühisavalduses, et venelasi ei tohiks Euroopast täielikult võõrandada.

Balti riigid ja Poola on omakorda öelnud, et kui EL viisakeelus kokkuleppele ei jõua, võivad need riigid kehtestada Vene kodanikele sissesõidukeelu ühepoolselt.