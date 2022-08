Lauristin: Gorbatšovi läänemeelsus oli siiras, kuid teda kurvastas, et me läksime oma teed ja ei aidanud Nõukogude Liitu läände vedada

„Tal tõesti oli sügav isiklik tung olla läänes vastuvõetud, olla normaalne lauakaaslane ja saada ühise laua taha, tema rääkis Euroopast kui ühisest kodust, mõeldes sinna alla ka Nõukogude Liitu, ja ta mõtles seda täiesti siiralt. See oli tema personaalne soov,“ ütles Gorbatšoviga viimati 1990. aastal kohtunud Lauristin.

Ta lisas, et Gorbatšov kurvastas sügavalt, kui tema soov ei täitunud. „Ta lootis meist siin abi ja tema silmis olime me ka reeturid, et läksime oma teed, mitte ei aidanud Nõukogude Liitu läände viia. Tema läänemeelsus oli täiesti siiras ja isiklikult väga tähtis.“