Balti riigid ja Poola kaaluvad EL-i viisadega Vene kodanike riiki sisenemise piiramist

„Eesti prioriteet ELi välisministrite mitteametlikul kohtumisel oli arutada viise, kuidas saaksime üksmeelselt ja kiiresti liikuda edasi Venemaa sõjamasina rahastamise takistamise ja kaheksanda sanktsioonide paketiga, sealhulgas Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamise lõpetamisega,“ ütles Reinsalu kohtumise järel. Ta lisas, et toetab ka ELi viisalihtsustuslepingu lõpetamist Venemaaga, aga sellest üksi ei piisa. „Kutsusin kohtumisel üles suurendama Euroopa julgeoleku nimel kaitseabi Ukrainale, aga samas ka piirama Venemaa kodanikele võimalust tulla ja ükskõikselt nautida neid vabadusi, mida demokraatlik Euroopa pakub, samal ajal kui Ukrainas surevad süütud inimesed. See on meie moraalne kohustus.“