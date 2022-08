Riigikogus ei toetata ministeeriumi plaani liita terviseala asutused. Helmen Kütt: sel pole sisulist eesmärki

Täna oli komisjonis arutluse all terviseameti ja ravimiameti liitmise küsimus. Siiski leidis komisjon, et ei toeta nii terviseameti, ravimiameti, haigekassa, tervise arengu instituudi ega ka tööinspektsiooni liitmist.

„Peale väga põhjalikku arutelu jõudsime järeldusele, et tänane plaan ei toeta tervise- ja sotsiaalteenuste integratsiooni,“ sõnas riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). Ta lisas, et praegune liitmisplaan näeb rohkem välja kui liitmine liitmise pärast, kuid sel puudub sisuline eesmärk.

Kütt märkis, et komisjoni hinnangul on allasutuste liitmisega seotud riske alahinnatud – see võtaks arutult aega ega muudaks terviseala teenuseid inimesele kättesaadavamaks.

Komisjonile jääb arusaamatuks, mis muutuks reaalselt paremaks ja mida võidaks sellest tavakodanik.

Kütt rääkis, et enne asutuste liitmist peaks olema selged tervishoiu rahastamise plaan, tervise- ja sotsiaalteenuste integratsiooni eesmärgid ning alles siis saab hakata välja töötama asutuse struktuuri reformi, mis toetab sisulisi eesmärke.

„Praegu peaks andma töötajatele töörahu,“ sõnas Kütt ja lisas, et praegune asutuste liitmise plaan on pannud spetsialiste töölt lahkuma.

Kuid mure kaadrivoolavuse pärast ei ole Küti sõnul peamine põhjus, miks ei toeta komisjon asutuste liitmist. Peamine probleem on tema sõnul see, et 2021. aastal valminud analüüs, mis toetab asutuste liitmist, ei too kaalutledes ega analüüsides välja, mis muutuks sisuliselt.

Lisaks tõi Kütt välja, et nii ravimiamet kui ka terviseamet on rahvusvaheliselt tuntud, kuid teoorias loodav terviseala ühendamet ei suudaks kiiresti tuntust üle võtta.

Et tervise arengu instituut annab mõned teenused üle haigekassale, on Küti arvates tervitatav, kui asutused on nii omavahel kokku leppinud.