ÜRO vaatlejad on teel Zaporižžja tuumajaama poole. Venemaa lubab nad sinna vaid päevaks, et näidata „Ukraina tekitatud“ purustusi

ÜRO egiidi all tegutseva Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) vaatlejad on teel Venemaa poolt okupeeritud Zapporižžja tuumajaama. Kohale peaksid nad jõudma neljapäeva hommikul.

14-st liikmest koosnev vaatlusgrupp on teel Euroopa suurima tuumaelektrijaama juurde Ukrainas Zaporižžjas, mille Venemaa on okupeerinud ning mida väidetavalt kasutab sõjaväebaasina. Missiooni juhib agentuuri peadirektor Rafael Mariano Grossi isiklikult. Grossi sõnul loodetakse olukorda jaamas võimaluste piires stabiliseerida. Ekspertide soov on tuumajaamas veeta mitu päeva.