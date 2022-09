Eksperdid annavad nõu: millised nipid ja abivahendid aitavad luua uusi häid harjumusi?

Et sügisel algav uus tööperiood või õpingute sessioon on sageli seotud paljude konkreetsete kohustuste ja tegevustega, tasub rahvusvaheliselt tunnustatud biohäkker Siim Landi sõnul seda endale ka uute harjumuste seadmisel teadvustada. „Nii valmistame oma alateadlikku meelt ja aju ette muutusteks. Hakkame automaatselt panema tähele asju ja tegevusi, mis on vajalikud toetavate harjumuste loomiseks. Et eesmärgid saavutada, peab kindlasti mõtlema, mis eesmärgid on kõige tähtsamad, sest kui ei ole piisavalt motivatsiooni või soovi muutusteks, on ennast väga raske muuta,“ selgitab Land ja lisab, et püstitades tähenduslikke ja vajalikke eesmärke on nende saavutamine ka palju lihtsam.

1. Alusta uute harjumuste loomisel ettevalmistusest

Eesmärkide, planeerimise ja produktiivsuse teemade ekspert ning mentor Katriin Mangus soovitab uute harjumuste juurutamisel alustada ettevalmistustest. „Esmalt tasuks alustada harjumustega seotud materjalide korrastamisega,“ selgitab ta ja toob näiteks, et kui tegemist on uue õppeaasta või tööprojektiga, tasuks vaadata üle kõik oma digimaterjalid sel teemal.

„Näiteks vaatan üle enda pildid, failid ja erinevad programmid, mis mul kasutuses on. Korrastan tehnikat selleks, et see oleks valmis aitama mind uute harjumuste loomisel. Seejärel alles saan selgelt aru, milliseid programme pean näiteks arvutisse juurde laadima, et need aitaksid mul soovitud uues harjumuses parem olla,“ kirjeldab Mangus näidete varal, mis hõlmavad tööd tehnika ja seadmetega.