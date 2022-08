Mariupolis on linnatelevisiooni juhi väitel hukkunud 87 000 inimest

Mariupoli televisiooni juht Mõkola Osõtšenko väitis kohalikule uudistekanalile Dnipro.tv, et talle teadaolevalt on ühes Mariupoli surnukuuris dokumenteerinud 87 000 Venemaa piiramise ajal hukkunud inimest, vahendab Euromaidanpress.

Ta ütles ka, et see arv ei ole lõplik ja võib tõusta, kuna teistes surnukuurides on tõenäoliselt veel andmebaase. Praegu kestab tema sõnul surnukehade väljakaevamine Mariupoli korrusmajade ümbert, mille elanikud tapeti ja oma kodude vahetusse lähedusse maha maeti ning surnukehade väljakaevamine hoonete rusude alt.

Need väited on aga kinnitamata. Aprillis teatas Mariupoli linnavolikogu, et hukkunud linnaelanike arv on üle 20 000.