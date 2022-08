Erakondade reitingud: toetus Kaja Kallase teisele valitsusele esmakordselt alla 50%

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,5%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 21,8% ja Keskerakonda 16,3% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on ühe protsendipunkti võrra madalam kui nädal tagasi. EKRE toetus on hetkel kahe protsendipunkti võrra kõrgem, kui augusti alguses. Keskerakonna toetus on viimased neli nädalat püsinud 16% juures.