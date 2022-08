FOTOD | Moskva avaldas kaadrid väidetavalt Dugina mõrvaga seotud ja läbi Eesti Venemaale jõudnud „Ukraina terroristist“

RIA Novosti teatel on fotod pärit mehe isiklikult VK kontolt, kus ta esines Bogdan Kasjanovi nime all.

Eile kirjutas Forte, et Venemaa president Vladimir Putini sõnul on Darja Dugina mõrvaga seotud veel üks Ukraina terrorist, kes jõudis Venemaale juuli lõpus läbi Eesti.

Varem on FSB teatavasti väitnud, et Dugina mõrvas kahtlustatav on Ukraina kodanik Natalja Vovk, kes on sündinud Mariupolis ja saabus koos tütrega juuli keskel Moskvasse. Plahvatuse päeval, 20. augustil olevat Vovk koos tütrega osalenud padušovinistlikul festivalil Традиция (e.k. Traditsioon) ning pärast Dugina auto õhkulaskmist olevat FSB väitel põgenenud Pihkva kaudu Eestisse, kus end varjavat.