Saksamaa ja Prantsusmaa ei toeta viisakeelu kehtestamist Vene kodanikele

Ehkki riigid nõustuvad, et Venemaa kodanike esitatud viisataotlusi tuleks võimalikke julgeolekuriske silmas pidades hoolikalt läbi vaadata, rõhutatakse siiski, et tulevasi venelaste põlvkondi ei tohi Euroopast ja demokraatiast täielikult võõrandada.

Saksamaa ja Prantsusmaa seisukoht on, et kui Vene kodanikele maalitakse pilt, et nad on langenud russofoobsete välisjõudude ohvriks, võib see nende hulgas kaasa tuua hoopis natsionalistlike ning Euroopa-vastaste meeleolude tõusu.