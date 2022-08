Venemaa alustab koos Hiina, India, Süüria ja väiksemate liitlastega sõjalisi suurõppuseid

Kaitseministeerium avaldas esmaspäeval video Hiina vägede saabumisest Venemaale, et valmistuda suurõppuseks.

Eelmisel kuul õppuseid välja kuulutades rõhutas Venemaa, et tegemist on osaga plaanilisest lahinguväljaõppest, mis jätkub vaatamata sõjategevusele Ukrainas. Ministeerium märkis, et manöövrite raames hakkavad Vene ja Hiina mereväed Jaapani merel harjutama mereside ja meremajandusliku tegevuse piirkondade kaitsmist ning maavägede toetamist rannikuäärsetel aladel.