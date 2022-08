Rolling Stone: Donald Trump väidab, et tal on salajast teavet Emmanuel Macroni intiimelu kohta

Donald Trumpile lähedal seisnud ametnike jutust selgub, et Trumpil olevat olnud kinnisidee Macroni intiimeluga. Ta olevat kiidelnud nii presidendiametis oldud aja jooksul kui ka hiljem, et teab Macroni armumelu kohta valgustkartvaid üksikasju. Trumpi enda sõnutsi teadvat ta Macroni „ulakate eluviiside [kohta], millest paljud inimesed ei tea“. Endine president väitnud, et sai osa teabest USA luureagentuuridelt.