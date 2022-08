USA luure: Iraan saatis Venemaale sõjatehnikat, kuid saadetis osutus käkerdiseks

USA ja teiste luureagentuuride teabe kohaselt väljusid Iraanist 19. augustil transpordilennukid, mis vedasid vähemalt kahte tüüpi mehitamata õhusõidukeid. Mõlemad saadetud droonitüübid on võimelised kandma laskemoona ja neid saab kasutada sõjaliste sihtmärkide ründamiseks.

USA ja liitlaste julgeolekuametnikud ütlesid The Washington Postile, et Venemaa lennukid lendasid augusti keskel mitme päeva jooksul ühe Iraani sõjaväeobjekti vahet, et droonid peale võtta. Ametnike teatel sisaldas esialgne saadetis kahte Shahedi drooni mudelit, Shahed-129 ja Shahed-191, samuti droone Mohajer-6. Neid kõiki peetakse tipptasemel sõjalisteks droonideks, mis on mõeldud nii rünnakuteks kui luuretegevuseks.

Kui venelased aga droone katsetama asusid, esines neil väidetavalt hulgaliselt tehnilisi rikkeid.

„Venelased ei ole rahul,“ ütles nimetuks jääv julgeolekutöötaja lehele. Ta sõnas, et saadetud droonide süsteemid on vigased.

USA valitsuse teatel on ilmselt tegemist esimese saadetisega paljudest. Juulis hoiatas USA, et Venemaa valmistub soetama suurel hulgal Iraani droone, et kasutada neid Ukraina ründamiseks.

Iraani droonide saabumine võib aidata täita tühimikku Venemaa sõjaarsenalis. Venemaal on suhteliselt vähe selliseid ründedroone, mis suudavad täpselt tabada sihtmärke sügaval vaenlase territooriumil. Seevastu Ukraina on alates konflikti esimestest nädalatest kasutanud Türgis toodetud tipptasemel lahingudroone, et hävitada Venemaa sõjatehnikat, sealhulgas soomukeid ja suurtükke.

Venemaal endal puudub võimekus toota kõrgtasemelisi droone ja peale Hiina, kes ilmselt ei oleks valmis riskima sanktsioonidega, on Iraan ainus ründedroone tootev riik, kelle poole Venemaal pöörduda on.