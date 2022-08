OTSEBLOGI | Ukraina alustas pealetungi Hersonile. Zelenskõi okupantidele: kui tahate elada, on aeg põgeneda

Erinevate teadete kohaselt algas pealetung ööl vastu esmaspäeva, Hersoni eesliini kaitsnud Vene väed ja Donetski nn „rahvavabariigi“ 109. polk sunniti taganema. Ukraina maavägede rünnakule eelnes õhujõudude, suurtükiväe ja HIMARS raketiheitjate tuli Venemaa kaitserajatiste pihta. Muuhulgas hävitati sillad, üle mille Venemaa oleks saanud oma vägesid Hersonis varustada.

Okupeeritud Nova Kahhovka linna venemeelne linnapea Vladimir Leontjev teatas, et linnas on Ukraina tulelöökide tulemusel katkenud selle elektri- ja veevarustatus.

Ukraina kaitsejõudude lõunapiirkonna pressiesindaja Natalja Humenjuk kinnitas CNN-ile, et pealetung Hersonis on käimas. Rünnaku üksikasjad avaldatakse tema sõnul peale selle lõppu. „Ukraina relvajõud on alustanud mitmes suunas lõunarindel pealetungi okupeeritud alade vabastamiseks,“ ütles Humenjuk.

USA valitsusallikad ütlesid esmaspäeval CNN-ile, et nende andmeil on Ukraina väed valmistumas suuremaks vastupealetungiks, millest võtaksid osa nii õhujõud kui maaväed. Selliste ettevalmistuste hulka kuulub Vene relvasüsteemide, staapide ja relvaladude pommitamine, märkisid ameeriklased. Ühe USA ametniku sõnul on paljud Vene üksused rahuaegsest koosseisust oluliselt väiksemad, mõned kuni kaks korda. Kommentaar anti enne Ukraina lõuna sõjaväeringkonna teadet pealetungi kohta.

ÜRO egiidi all tegutseva Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri missioon on teel Euroopa suurima tuumaelektrijaama juurde Ukrainas Zaporižžjas, mille Venemaa on okupeerinud ning mida väidetavalt kasutab sõjaväebaasina. Missiooni juhib agentuuri peadirektor Rafael Mariano Grossi isiklikult.