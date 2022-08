Rainer Saks: Dugini tütre tapjate seostamine Eestiga ei ole midagi, mille pärast närvis olla

Rainer Saks ei usu, et Vene julgeolekuteenistuse FSB sõnul Darja Dugina tapmisega seotud inimestel üldse juhtunuga mingit pistmist on. Tänasele uudisele sellest, justkui liikunuks ka teine Dugina mõrvaga seotud inimene läbi Eesti, ei omista ekspert suurt tähendust.

„Ma ei tea, kas nad liikusid läbi Eesti või mitte, minul seda infot ei ole,“ ütles Saks. Ta arvas, et tõenäoliselt valiti välja mingid inimesed, keda mingil põhjusel püütakse selle looga seostada. „Ma arvan, et see kõik ei vasta absoluutselt tegelikkusele,“ ütles ta Kremli poolt nimetatud väidetavate toimepanijate kohta.