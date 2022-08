Homme arutatakse EL-is Vene kodanikele viisakeelu kehtestamist. Urmas Reinsalu: meie ootused võivad olla kõrgemad kui tulemused

„Arusaam on, et peame tugevamalt sanktsioneerima Venemaad. Küsimus on, millised on praktilised sammud, mis retoorilisele luukerele ka liha peale kasvatavad. Meie ootused on kõrgemad, kui võivad olla tulemused, aga see ei tähenda, et peaksime latti allapoole laskma. Meie sõnum on selge: olukord on kriitiline ja peame selles olukorras näitama välja tugevamat poliitilist tahtejõudu kui Putin,“ märkis välisminister lõpetuseks.