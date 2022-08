Krimmi liider nimetab juttu Ukraina pealetungist blufiks, okupeeritud Nova Kahhovkas aetakse elanikke varjendisse

Ukraina kaitsejõudude lõunapiirkonna pressiesindaja Natalja Humenjuk ütles täna CNN-ile, et pealetung Hersonis on käimas. Rünnaku üksikasjad avaldatakse tema sõnul peale selle lõppu. „Ukraina relvajõud on alustanud mitmes suunas lõunarindel pealetungi okupeeritud alade vabastamiseks,“ ütles Humenjuk. Ta lisas, et edaspidi kavatseb Ukraina hoida operatsioonide suhtes infosulgu ja vabastatud aladest jooksvalt teatama ei hakata. „Uudis on teada, see on inspireerinud kõiki, nüüd peame olema kannatlikud ja mõistma väeosade tegevuste järjestust,“ ütles Ukraina lõunakaitsejõudude ühise koordinatsioonipressikeskuse ülem Natalia Humeniuk.