VIDEO | Tervise arengu instituudi juht: alkohol ei pea olema elu normaalne osa, saab elada ka ilma

Tervise arengu instituudi juht Annika Veimer selgitas, et kaine septembrikuu ei tähenda seda, et oktoobris tuleks kõik ära jäänud joogid järele juua, selle asemel peaks kuu juurutama inimestele sisse uued harjumused. „„Septembris ei joo!“ eesmärk on septembris alkoholist loobuda, aga meie eesmärk on see, et inimesed tarbiksid vähem, ja kujundada ühiskonnas hoiakuid, mis soosivad elu ilma alkoholita. Alkohol ei pea olema elu normaalne osa, saab elada ilma,“ sõnas Veimer.