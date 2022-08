Siseminister: valmimas on seadus, mis piirab Vene kodanike õigust osta Eestis kinnisvara

„See on üks eelnõu, mis ministeeriumis varasemalt olnud ettepanekuna, et teha, aga poliitilist tahet selleks varesemalt pole olnud,“ ütles siseminister Läänemets. „Olen selle ülesande ministeeriumile andnud, et sellist asja hakata ette valmistama,“ lisas minister.

Täpsemat infot minister veel jagada ei soovinud öeldes, et hetkel on siseministeerium tegemas analüüsi, kuid midagi konkreetsemat lihtsalt veel ei ole. „Teevad analüüsi ja pakuvad siis lahendusi. Et täpsemalt, mida ja kuidas puudutab, me veel kommenteerida ei saa. See võtab aega,“ ütles minister.

Samuti ei soovinud minister spekuleerida, mil esialgne analüüs valmida võiks, küll aga käis jutt lähinädalatest, mil minister oleks valmis seaduseelnõu esialgset tuuma avama. „Peagi saame täpsemalt rääkida,“ lubas Läänemets.

Varasemalt on olnud juttu, et riik peaks üle vaatama näiteks piirialade kinnistute ostmise korra. Mõneti on teatavad piirangud juba ka olemas. Näiteks on Venemaa kodanikele keelatud kinnisasjade omandamine Eesti väikesaartel ja idapiiri äärsetel aladel mõnede eranditega, hetkel ei lähe keelu alla aga näiteks korteri ostmine.

Juba on jõustunud ka Eestisse sissesõidukeeld Eestis väljastatud Schengeni viisaga Venemaa kodanikele, kes Eestis kinnisvara omavad.