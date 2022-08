Teadusnõukoja juht Toivo Maimets märkis täna Vikerhommiku eetris, et kevadel tulnud uus variant omikron-5 on tänaseks 95-protsendiliselt nakatumisstatistika üle võtnud. Kuna tegemist on leebe viirustüvega, liigub Eesti teadusnõukoja poolt kevadel ette pandud leebe stsenaariumi teed.