Britid: Sergei Šoigust on saanud Vene armee seas naerualune, Putin on ta riigi juhtimisest kõrvaldanud

Vene ohvitserid ja sõdurid, kellel on vahetu sõjakogemus, naeruvääristavad Šoigut ilmselt regulaarselt tema ebatõhusa ja elukauge juhtimise pärast. Seejuures on Šoigu ilmselt pikka aega vaeva näinud, et endale vähegi lugupeetavat kuvandit luua. Šoigul puudub nimelt sõjaline kogemus, kuna ta on suurema osa oma karjäärist veetnud ehitussektoris ja eriolukordade ministeeriumis, seisab Briti kaitseministeeriumi ülevaates.