Black Friday ehk must reede on Ameerika Ühendriikidest alguse saanud kauplejate komme teha sooduspakkumisi novembri neljandal reedel. Kui soovid rohkem teada Black Friday tekkeloost või lugeda huvitavaid fakte Black Friday kohta, siis vaata siia. Black Friday 2022 toimub 25. novembril.

Ka Eestis on Black Friday lausa traditsiooniks saanud, sest nii uskumatu kui see ka pole, juba üle kümne aasta on Black Friday ka Eesti kauplejate seas kasutusel. Kui varem oli Eestis võimalik ostelda vaid füüsiliselt kaupluses olles, siis veebipoodidest ostmine on olulisel määral suurenenud, eriti viimaste aastate sündmuste tõttu, kus kauplused olid suletud ja ainsaks võimaluseks oligi šopata e-poes. Samas on selline e-poes ostlemine palju mugavam ja ajasäästlikum, kuigi tõsi – paki tellimine ja selle ootamine, ning seejärel, kui kodus proovides selgub, et tellitud kaup ei sobi, ka tagastamine – võtab siiski oma aja. Veebis ostlemisel on aga ka plusse – valik on oluliselt suurem, e-poed teevad sageli sooduspakkumisi ja paljud poed pakuvad tasuta tagastamist ning loomulikult ka soovi korral vahetust.

Šopahoolikutele ei ole ilmselt vaja pikalt selgitada, mida tähendab Black Friday. See on kindlasti neil juba ammu kalendrites meeldetuletusega kirja pandud ja soovinimekiri samuti olemas. Nii et kohe, kui Black Friday saabub, võib hakata ostlema.

On veel teine liik ostlejaid, kellele on Black Friday üheks lemmikumaks šoppamise päevaks. Nendeks on lapsevanemad, eriti just emad. Must reede on tõesti hea aeg lastele kinke otsida ja ideid võib leida siit artiklist. Samas on Black Friday raames müügil ka kõike muud – riideid, jalanõusid, kodutehnikat jne. Nimekiri on lõputu. Ja kui juba ostlemiseks läks, siis miks mitte osta midagi ka endale, mehele, vanematele või sõpradele?