Rahandusminister teeb ettepaneku jätta kevadesse kavandatud aktsiistõus ära

„Aktsiiside taastamine kriisieelsel tasemel annaks praeguses hinnatõusu olukorras vale tõuke ja sõnumi, sellest tuleb hoiduda,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. „Ka põllumeeste jaoks on oluline saada võimalikult varakult kindlus, et nende kasutatav eriotstarbeline diisel on miinimumtasemel maksustatud 2024. aasta kevadeni.“