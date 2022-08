OTSEBLOGI | Zelenskõi: võtame tagasi kõik Venemaa poolt okupeeritud alad, nii Donbassi kui Krimmi

Venemaa presidendi administratsioon andis sel nädalal välja korralduse suurendamaks Venemaa relvajõudude arvu 1 150 628-ni, mis on praegusest ligi 140 000 võrra suurem, kirjutab Suurbritannia kaitseministeerium.

Nenditakse, et neljapäeval vastu võetud dekreet Venemaale ilmselt erilist sõjalist edu juurde ei too ja jääb ebaselgeks, kuidas eesmärki täita kavatsetakse. Uusi palgasõdureid ei oleks Briti kaitseministeeriumi hinnangul sellises mahus võimalik värvata ja ajateenijad ei ole tehniliselt kohustatud teenima väljaspool Venemaa territooriumi.